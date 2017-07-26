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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ-МАН И ММЗ ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОТЕНЦИАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
16:48 26.07.2017
Директор СП ЗАО «МАЗ-МАН» Александр Картынник посетил ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, ведутся переговоры о потенциальном сотрудничестве ОАО «Управляющей компании холдинга «Минский моторный завод» с СП ЗАО «МАЗ-МАН».
21 июля коллектив Минского моторного завода отметил 54-летие со дня образования предприятия. В связи с этим проведена выставка техники и продукции, в которой предприятию СП ЗАО «МАЗ-МАН» предложили принять участие. МАЗ-МАН представил снегоболотоход БМЕ-1015.
Снегоболотоход БМЕ-1015 — это полноприводная многоцелевая самоходная машина, предназначенная для перевозок, доставки людей и оборудования, выполнения ремонтно-восстановительных, аварийно-спасательных и патрульных работ в различных дорожных условиях, преимущественно по грунтовым дорогам и пересеченной местности, на грунтах со слабой несущей поверхностью, в том числе снежной целине, песку, почвенному покрову оттаявшей тундры и болотам.
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