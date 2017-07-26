Директор СП ЗАО «МАЗ-МАН» Александр Картынник посетил ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, ведутся переговоры о потенциальном сотрудничестве ОАО «Управляющей компании холдинга «Минский моторный завод» с СП ЗАО «МАЗ-МАН».

21 июля коллектив Минского моторного завода отметил 54-летие со дня образования предприятия. В связи с этим проведена выставка техники и продукции, в которой предприятию СП ЗАО «МАЗ-МАН» предложили принять участие. МАЗ-МАН представил снегоболотоход БМЕ-1015.

Снегоболотоход БМЕ-1015 — это полноприводная многоцелевая самоходная машина, предназначенная для перевозок, доставки людей и оборудования, выполнения ремонтно-восстановительных, аварийно-спасательных и патрульных работ в различных дорожных условиях, преимущественно по грунтовым дорогам и пересеченной местности, на грунтах со слабой несущей поверхностью, в том числе снежной целине, песку, почвенному покрову оттаявшей тундры и болотам.