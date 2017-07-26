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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ RENAULT УВЕЛИЧИЛ ПРОДАЖИ АВТО В БЕЛАРУСИ НА 19%
15:57 26.07.2017

За первое полугодие 2017 года компания Renault увеличила продажи автомобилей в Беларуси на 19%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Renault в России и СНГ, за январь–июнь было реализовано 4502 автомобиля (против 3787 автомобилей за аналогичный период 2016 года).

Лидером SUV-сегмента продолжает оставаться внедорожник Renault DUSTER с результатом в 1382 проданных автомобиля. Доля DUSTER по итогам полугодия составляет 10,5% рынка.

Сразу за ним в рейтинге продаж следует Sandero STEPWAY – 1111 реализованных единиц.

Кроссовер Renault KAPTUR, старт продаж которого был объявлен год назад, занял 4 позицию рейтинга. По итогам 2016 года KAPTUR вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей: с 1 августа было реализовано 563 автомобиля. В то же время по итогу первой половины 2017 года KAPTUR вошел в ТОП-5 моделей рейтинга продаж с результатом 899 автомобилей.

Замыкает ТОП-5 лидеров продаж модель LOGAN с результатом 745 проданных автомобилей.

В коммерческом сегменте Renault в Беларуси также демонстрирует выдающиеся результаты с моделью Renault MASTER – 185 проданных единиц, что на 28,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (132 реализованных автомобиля).

Renault представляет широкую линейку в ключевом для Беларуси сегменте SUV, который по итогам первого полугодия составляет более 50% рынка легковых автомобилей и продолжает расти, – это компактный вседорожник Sandero STEPWAY, внедорожник DUSTER и кроссовер Renault KAPTUR. Уже осенью этого года широкую внедорожную линейку бренда в Беларуси дополнит флагманская модель Renault – новый KOLEOS.
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