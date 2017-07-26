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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС ОБНОВЛЯЕТ ФИРМЕННЫЕ САЛОНЫ СВЯЗИ В ОРШЕ
15:33 26.07.2017
На этой неделе мобильный оператор МТС открывает в обновленном формате сразу два фирменных салона в Орше.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, филиал по адресу ул. Ленина, 73а уже работает, а офис по ул. Ленина, 14 откроется 28 июля.
В рамках обновления салонов связи в Орше МТС улучшил организацию рабочих мест, тем самым повысив комфорт для посетителей. Стала удобнее и выкладка товаров: смартфонов, планшетов и другой техники. Кроме этого, изменился дизайн интерьеров.
В обоих офисах абонентам доступен полный спектр услуг МТС. В них можно подключиться на подходящий тарифный план, узнать о дополнительных сервисах и порядке тарификации, пополнить баланс и приобрести технику. Многие модели смартфонов и планшетов можно купить со скидками.
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