На этой неделе мобильный оператор МТС открывает в обновленном формате сразу два фирменных салона в Орше.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, филиал по адресу ул. Ленина, 73а уже работает, а офис по ул. Ленина, 14 откроется 28 июля.

В рамках обновления салонов связи в Орше МТС улучшил организацию рабочих мест, тем самым повысив комфорт для посетителей. Стала удобнее и выкладка товаров: смартфонов, планшетов и другой техники. Кроме этого, изменился дизайн интерьеров.

В обоих офисах абонентам доступен полный спектр услуг МТС. В них можно подключиться на подходящий тарифный план, узнать о дополнительных сервисах и порядке тарификации, пополнить баланс и приобрести технику. Многие модели смартфонов и планшетов можно купить со скидками.