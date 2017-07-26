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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЯВЛЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР НА ВАКАНТНЫЕ МЕСТА В ВУЗЫ БЕЛАРУСИ
14:58 26.07.2017

С 30 июля по 1 августа будет осуществляться прием документов в рамках дополнительного набора для участия в конкурсе на получение высшего образования 1 ступени за счет средств бюджета на места, оставшиеся вакантными после зачисления.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, в вузах республики остаются вакантными 7 бюджетных мест на дневную форму обучения и 16 мест на заочную. Количество вакантных бюджетных мест сократилось в шесть раз по сравнению с 2016 годом: семь на бюджете (в 2016-м их было 109) и 16 на заочном (32).

Дополнительный набор будет организован на шесть мест по специальности «физика и информатика» с дневной формой обучения и одно по специальности «история и обществоведческие дисциплины» с заочной в Могилевском государственном университете им. А.А. Кулешова. В Белорусском государственном университете физической культуры осталось одно вакантное место с дневной формой обучения по специальности «спортивно-педагогическая деятельность» (тренерская работа по парусному спорту) и семь по этой же специальности с заочной, формой обучения, а именно: тренерская работа по гребному спорту (1), по плаванию (1), по лыжным гонкам (1), по боксу (1), по хоккею на траве (2), по рукопашному бою (1).

Полоцкий государственный университет объявит допнабор на три места (на заочное обучение) по специальностям «автосервис», «экономика и управление на предприятии», «социальные коммуникации». Белорусский государственный университет транспорта располагает тремя бюджетными местами на заочном отделении по специальности «организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте» и двумя – по специальности «промышленное и гражданское строительство».

Зачисление пройдет до 3 августа.
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