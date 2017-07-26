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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ С 1 АВГУСТА УВЕЛИЧИВАЮТСЯ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ
14:23 26.07.2017

В связи с ростом за 2 квартал 2017 г. среднемесячной заработной платы работников в республике (по данным Белстата – 796,80 руб.) увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, с 1 августа размеры данного пособия составят: по уходу за первым ребенком – 278,88 руб.; по уходу за вторым и последующими детьми – 318,72 руб.; по уходу за ребенком-инвалидом – 358,56 руб.
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