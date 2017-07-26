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ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА ГОДА БЖД ПЕРЕВЕЗЛА ПОЧТИ 69 МИЛЛИОНОВ ТОНН ГРУЗОВ И БОЛЕЕ 38 МИЛЛИОНОВ ПАССАЖИРОВ
14:17 26.07.2017
По Белорусской железной дороге с начала 2017 года перевезено 68 миллионов 442 тысячи тонн грузов, что составило 114,9% к аналогичному периоду 2016 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в том числе перевозка грузов на экспорт за январь-июнь достигла 25 миллионов 970 тысяч тонн, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Объем транзитных перевозок возрос до 19 миллионов 272 тысяч тонн (124,5% к январю-июню 2016 года).
Кроме того, за январь-июнь 2017 года БЖД обеспечила погрузку 40 миллионов 772 тысяч тонн грузов (105,9% к аналогичному периоду 2016 года).
Грузооборот железнодорожного транспорта составил 22 миллиарда 852 миллиона тарифных тонно-километров, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
В январе-июне 2017 года во всех видах сообщений было перевезено 38 миллионов 722 тысячи пассажиров. В международном сообщении Белорусской железной дорогой перевезено 1 миллион 863 тысячи пассажиров.
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