ЭКОНОМИКА РБ

МИНИСТР СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 28 ИЮЛЯ ПРОВЕДЕТ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ЖАБИНКЕ

14:03 26.07.2017 Министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков 28 июля в Жабинке проведёт прием граждан и юридических лиц с одновременным подключением «прямой телефонной линии». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, задать вопросы можно с 13.00 до 14.00 лично в здании Жабинковского райисполкома (2 этаж, кабинет 24) и по тел. (+375 1641) 25042.