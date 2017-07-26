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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТР СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 28 ИЮЛЯ ПРОВЕДЕТ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ЖАБИНКЕ
14:03 26.07.2017
Министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков 28 июля в Жабинке проведёт прием граждан и юридических лиц с одновременным подключением «прямой телефонной линии».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, задать вопросы можно с 13.00 до 14.00 лично в здании Жабинковского райисполкома (2 этаж, кабинет 24) и по тел. (+375 1641) 25042.
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