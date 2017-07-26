Прокуратура Брестской области в ходе проверки установила факты несоблюдения технологии обработки почвы и возделывания сельскохозяйственных культур в Лунинецком, Жабинковском и Кобринском районах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, остается также актуальной проблема сохранности сельскохозяйственной техники. Так, не всегда руководителями сельскохозяйственных организаций обеспечивалась готовность техники к посевной кампании, в отдельных организациях своевременно не проводился технический осмотр транспортных средств к началу весенних полевых работ. По требованию прокуроров названные нарушения устранены (Ивановский, Ивацевичский, Каменецкий, Малоритский и Пружанский районы).

Особое внимание уделяется устранению в организациях агропромышленного комплекса нарушений правил охраны труда и техники безопасности, правил пожарной безопасности. В частности, прокуратурой Березовского района установлено, что в ОАО «Нарутовичи» ненадлежащим образом обеспечивалась безопасность работников, работающих на пилораме, расположенной в постройке, находящейся в аварийном состоянии. По требованию прокуратуры работы прекращены, а сама постройка разобрана.

Всего по результатам прокурорских проверок внесено 56 актов прокурорского надзора, к дисциплинарной ответственности привлечено более 50 лиц.

Прокуратура предложила Брестскому облисполкому принять меры по обеспечению соблюдения на объектах агропромышленного комплекса законодательства при проведении полевых работ, в том числе в ходе уборочной кампании 2017 года.