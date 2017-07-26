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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНЫ ФАКТЫ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР
13:52 26.07.2017
Прокуратура Брестской области в ходе проверки установила факты несоблюдения технологии обработки почвы и возделывания сельскохозяйственных культур в Лунинецком, Жабинковском и Кобринском районах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, остается также актуальной проблема сохранности сельскохозяйственной техники. Так, не всегда руководителями сельскохозяйственных организаций обеспечивалась готовность техники к посевной кампании, в отдельных организациях своевременно не проводился технический осмотр транспортных средств к началу весенних полевых работ. По требованию прокуроров названные нарушения устранены (Ивановский, Ивацевичский, Каменецкий, Малоритский и Пружанский районы).
Особое внимание уделяется устранению в организациях агропромышленного комплекса нарушений правил охраны труда и техники безопасности, правил пожарной безопасности. В частности, прокуратурой Березовского района установлено, что в ОАО «Нарутовичи» ненадлежащим образом обеспечивалась безопасность работников, работающих на пилораме, расположенной в постройке, находящейся в аварийном состоянии. По требованию прокуратуры работы прекращены, а сама постройка разобрана.
Всего по результатам прокурорских проверок внесено 56 актов прокурорского надзора, к дисциплинарной ответственности привлечено более 50 лиц.
Прокуратура предложила Брестскому облисполкому принять меры по обеспечению соблюдения на объектах агропромышленного комплекса законодательства при проведении полевых работ, в том числе в ходе уборочной кампании 2017 года.
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