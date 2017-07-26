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ЭКОНОМИКА РБ


ПЛАТЕЖИ ОРГАНИЗАЦИЙ В БЮДЖЕТЕ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВЛЯЮТ ПОЧТИ 96%
13:37 26.07.2017

В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-июнь 2017 года поступило 897,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, в доход республиканского бюджета поступило 338,6 млн рублей, или 115,2%, в местные бюджеты – 559,1 млн рублей, или 101,8%.

В разрезе доходных источников наибольший удельный вес занимают поступления акцизов (28,2%, или 253,2 млн рублей), подоходного налога (20,2%, или 181,4 млн рублей), налога на добавленную стоимость (12,3%, или 110,7 млн рублей).

В общей сумме поступлений 95,5%, или 857,3 млн рублей составляют платежи организаций. Субъекты хозяйствования государственного сектора экономики обеспечили 75% всех поступлений, организации негосударственного сектора экономики – 20,5%.

От индивидуальных предпринимателей поступило 18,3 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 22,1 млн рублей, что составляет, соответственно, 2% и 2,5%.
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