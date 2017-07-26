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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПО ВЫБОРУ КОНСУЛЬТАНТА ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХЗАДАНИЙ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОЕКТА ГЭФ
13:18 26.07.2017
Проводится конкурс по выбору консультанта по разработке технических заданий по мероприятиям проекта «Развитие лесного сектора Республики Беларусь», финансируемых за счет средств гранта Глобального экологического фонда.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве лесного хозяйства, по запросу Минлесхоза ГЭФ предоставил грант на цели международной технической помощи по реализации проекта «Развитие лесного сектора Республики Беларусь», включенного в Стратегию партнерства группы Всемирного банка для Беларуси. Получатель имеет намерение использовать часть этого гранта на правомочные выплаты в рамках контракта.
Конкурсный отбор консультанта будет производиться по методу отбора индивидуальных консультантов в соответствии с процедурами, приведенными в Руководстве по отбору и найму консультантов заемщиками Всемирного банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР от 1 января 2011 г. (в редакции июля 2014 г.). Указанное руководство можно найти по следующему электронному адресу: www.worldbank.org/procure.
Оценка предложений и сравнение консультантов, обладающих требуемым опытом и компетенцией, которые имеют значение для выполнения задания, будет проведена, учитывая наиболее подходящую квалификацию и опыт. Для оценки предложений будет использоваться бальная система:
знание лесного законодательства Беларуси, подтвержденное по результатам собеседования с представителями Минлесхоза – 20 баллов;
соответствующая квалификация, профильное лесное образование на уровне кандидата (доктора) наук (PhD) – 20 баллов;
опыт работы в лесном хозяйстве не менее 3-х лет – 10 баллов;
опыт участия в международных проектах, и, в частности, в проектах, финансируемых за счет средств ГЭФ – 20 баллов;
владение английским языком и возможность работать на английском языке, как во время проведения встреч, так и во время подготовки технических документов – 20 баллов;
наличие у консультантов условий и технического обеспечения для выполнения работ – 10 баллов.
Консультант, набравший наибольший общий балл, приглашается к проведению переговоров.
Для участия необходимо до 10 августа направить в адрес УП «Беллесэкспорт» следующие документы:
выражение заинтересованности в предоставлении услуг по выполнению задания в рамках мероприятия BFDP/GEF/IC/16/38: Услуги консультанта по разработке технических заданий по мероприятиям проекта «Развитие лесного сектора Республики Беларусь», финансируемых за счет средств гранта ГЭФ;
резюме в соответствии с требованиями, указанными выше.
Вся вышеперечисленная информация предоставляется на русском и английском языках в одном экземпляре.
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