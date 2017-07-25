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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ИЗЪЯЛА 37 ТОНН ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
12:38 26.07.2017
Два факта незаконного перемещения плодоовощной продукции выявили сотрудники Оперативной таможни.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в результате специальных мероприятий, проводимых мобильными подразделениями в зоне деятельности Витебской таможни, приостановлено движение двух грузовиков, следовавших в Россию. На перевозимые в них персики и голубику в товаросопроводительных документах были указаны недостоверные сведения.
Около 18 тонн голубики украинского происхождения и более 19 тонн персиков турецкого происхождения на территории Беларуси «переименованы» в сербские. На коробки с продукцией были наклеены соответствующие этикетки, а в документы внесены аналогичные сведения.
Плодоовощная продукция стоимостью, по предварительной оценке, свыше 400 тыс. рублей, изъята. По выявленным фактам Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси.
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