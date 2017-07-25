Пенсионерам и инвалидам на двух рынках Могилева предоставят 50 мест на безвозмездной основе, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщила главный специалист отдела организации торговли управления торговли и услуг Могилевского горисполкома Татьяна Савицкая, договоренность об этом достигнута между горисполкомом и руководством Центрального (Минского) рынка, торговые ряды которого бесплатно предоставят 30 продавцам обозначенной выше льготной категории. На Привокзальном рынке на аналогичных условиях предоставят 20 мест. Воспользовавшись ими, пенсионеры и инвалиды смогут продать до 20 кг сельскохозяйственной продукции, выращенной на собственном приусадебном участке.

В управлении торговли и услуг также обратили особое внимание на то, что вся реализуемая ими продукция должна пройти лабораторные исследования, а заключения ее пенсионеры и инвалиды должны предоставить при первом требовании. На руках у продавца также должны быть заключения лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка о соответствии требованиям правовых актов к качеству и безопасности такой продукции. Кроме этого реализация продукции будет разрешена только при наличии документа, подтверждающего право на льготу и медицинский документ с результатами прохождения флюорографического обследования, давность проведения которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.