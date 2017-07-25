Солигорский районный отдел Следственного комитета по материалам межрайонного отдела финансовых расследований возбудил уголовное дело в отношении должностного лица, обвиняемого в преднамеренном банкротстве подконтрольной коммерческой организации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, обвиняемый, являясь директором и акционером предприятия частной формы собственности, с целью невыплаты кредиторской задолженности умышленно сделал фирму неплатежеспособной. Не желая платить, в том числе и организациям с государственной формой собственности, отчуждал имущество возглавляемого им предприятия путем заключения на заведомо невыгодных условиях договоров купли-продажи с подконтрольными юридическими лицами.

Реализовав процесс отчуждения активов (оборудование, станки и иное имущество), обвиняемый тем самым увеличил неплатежеспособность фирмы на общую сумму в размере 95000 рублей. В результате противоправных действий предприятие было признано банкротом, а кредиторам причинен ущерб в особо крупном размере.

По уголовному делу идет сбор доказательной базы, в том числе проводятся обыски, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы финансово-экономической деятельности. Следствием предприняты меры по изъятию части отчужденных активов на сумму более 100000 рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 240 (преднамеренная экономическая несостоятельность) Уголовного кодекса Беларуси.

На данный момент местонахождение обвиняемого устанавливается. Он объявлен в международный розыск.