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ЭКОНОМИКА РБ


СВЫШЕ 1,4 ТЫС. МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИСТУПЯТ К РАБОТЕ С 1 АВГУСТА В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ МИНСКА
11:47 26.07.2017

Более 400 выпускников медицинских вузов и свыше 1 тыс. выпускников медицинских училищ придут на работу в организации здравоохранения столицы с 1 августа, передает агентство «Минск-Новости».

При этом около 70 % новоиспеченных медиков (как с высшим, так и со средним специальным образованием) приступят к работе в поликлиниках, на Городской станции скорой медицинской помощи. Остальные будут трудиться в стационарах.

По информации комитета по здравоохранению Мингорисполкома, в столице 117 учреждений здравоохранения, включая 40 взрослых и более 20 детских поликлиник, пять диспансеров. В медицинских учреждениях, подчиненных комитету по здравоохранению Мингорисполкома, работают 10160 врачей (из них 76,9% имеют квалификационную категорию), а также более 17,5 тыс. медработников со средним медицинским образованием. Поликлиники города полностью укомплектованы участковыми педиатрами (с учетом находящихся в отпуске по уходу за ребенком), а участковыми терапевтами — на 90,2%.

В Беларуси будущих врачей и фармацевтов готовят в четырех медицинских вузах: в Белорусском государственном медицинском университете, в Витебском, Гомельском и Гродненском государственных медицинских университетах.

Медработников со средним медицинским образованием готовят для столицы два учреждения образования — Минский государственный медицинский колледж и Белорусский государственный медицинский колледж.
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