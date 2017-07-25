|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СВЫШЕ 1,4 ТЫС. МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИСТУПЯТ К РАБОТЕ С 1 АВГУСТА В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ МИНСКА
11:47 26.07.2017
Более 400 выпускников медицинских вузов и свыше 1 тыс. выпускников медицинских училищ придут на работу в организации здравоохранения столицы с 1 августа, передает агентство «Минск-Новости».
При этом около 70 % новоиспеченных медиков (как с высшим, так и со средним специальным образованием) приступят к работе в поликлиниках, на Городской станции скорой медицинской помощи. Остальные будут трудиться в стационарах.
По информации комитета по здравоохранению Мингорисполкома, в столице 117 учреждений здравоохранения, включая 40 взрослых и более 20 детских поликлиник, пять диспансеров. В медицинских учреждениях, подчиненных комитету по здравоохранению Мингорисполкома, работают 10160 врачей (из них 76,9% имеют квалификационную категорию), а также более 17,5 тыс. медработников со средним медицинским образованием. Поликлиники города полностью укомплектованы участковыми педиатрами (с учетом находящихся в отпуске по уходу за ребенком), а участковыми терапевтами — на 90,2%.
В Беларуси будущих врачей и фармацевтов готовят в четырех медицинских вузах: в Белорусском государственном медицинском университете, в Витебском, Гомельском и Гродненском государственных медицинских университетах.
Медработников со средним медицинским образованием готовят для столицы два учреждения образования — Минский государственный медицинский колледж и Белорусский государственный медицинский колледж.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 25.07.2017
Курсы в банках
на 26.07.2017
Конвертация в банках
на 26.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте