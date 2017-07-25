Эксперты Минского столичного союза предпринимателей и работодателей (МССПиР) 24 июля направили письмо в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, а также в Совет по развитию предпринимательства Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МССПиР, в письме изложено мнение о проекте указа «О проведении чековых игр», а также о проекте постановления Совета министров «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения чековых игр». Экспертный анализ вышеназванных проектов показал, что предложенные в них меры являются попыткой ввести новые поборы с предпринимателей и новые административные процедуры, что в итоге приведет к созданию дополнительных барьеров для ведения легального бизнеса в нашей стране. В связи с этим эксперты Союза в очередной раз предложили отклонить проекты указа и постановления Совета министров. В первый раз это предложение было высказано экспертами Союза нынешней зимой.

«По нашему мнению, проектами указа и постановления предлагается введение дополнительной финансовой нагрузки на реальный сектор экономики в виде «абонентской платы» и дополнительных отчислений от всех продаж товаров, выполнения работ, оказания услуг, что фактически создаст дополнительную финансовую нагрузку, в принудительной не фискальной форме, что противоречит Указу Президента Республики Беларусь от 23.02.2016 № 78 «О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь», Распоряжению Премьер-министра Республики Беларусь от 26 марта 2016 №102р и Комплексу мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы. Субъекты хозяйствования будут вынуждены отнести новые расходы на увеличение цен и тарифов, что может привести к росту инфляции, в случае принятия данных проектов, и, следовательно, к ухудшению положения населения страны, поскольку и работы и услуги подорожают», – говорится в письме.

По словам экспертов МССПиР, организацию и проведение чековых игр, согласно проекту указа, будет осуществлять РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», которое как любое предприятие будет стремиться к максимальному получению прибыли от этой деятельности, причем без какого-либо вложения и затрат.

«Обращаем внимание, что в проекте Указа уже заложена суперрентабельность от этой деятельности. Согласно пункта 1.3. проекта Указа, призовой фонд будет формироваться «в размере не более 20 процентов от поступившей в предшествующем месяце платы за информационное обслуживание пользователей системы контроля кассового оборудования, включая абонентскую плату. Следовательно, 80 процентов от этих сумм будет составлять прибыль предприятия, а это уже сверхприбыль монополиста, ведь РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» будет монополистом по проведению этих игр. Даже при проведении лотерей (Указ Президента Республики Беларусь №209 от 4.05.2007г.) на формирование призового фонда выделяется 50% от собранных сумм, и это там, где есть принцип добровольности. Фактически это попытка нерыночными мерами создать дополнительный источник доходов для РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», – сказано в письме.

Экспертов Союза настораживает то обстоятельство, что, как сказано в обосновании к проекту указа, он направлен на «совершенствование общественных отношений, в том числе отдельных вопросов налогообложения при осуществлении РУП «ИИЦ» деятельности по организации и проведению чековых игр, налогообложения доходов физических лиц подоходным налогом с физических лиц с полученных выигрышей». По мнению экспертов, это может означать введение новой формы контроля в обход указа №510 и притом со стороны предприятия, каковым является РУП, что противоречит позиции президента Беларуси, что контроль – это функция государства, а не предприятий.

«На наш взгляд это является попыткой ввести ничем необоснованные новые поборы с предпринимателей и новые административные процедуры (ведь отчисления будут носить обязательный, т.е. принудительный характер), что в итоге приведет к созданию дополнительных барьеров для ведения легального бизнеса на территории Республики Беларусь, а также может ухудшить положение нашей страны в рейтинге Doing Business. В связи с изложенным общественное объединение «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» предлагает отклонить предложенные проекты Указа Президента Республики Беларусь «О проведении чековых игр» и постановления Совета министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения чековых игр», – говорится в письме.