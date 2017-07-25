С начала года СООО «ЛЛК-НАФТАН» расширило географию присутствия продукции на 4 страны, добавив в актив Саудовскую Аравию, Грецию, Великобританию и Эстонию, пишет газета «Витебские вести».

За полугодие предприятие нарастило экспорт почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Сегодня продукция новополоцких нефтепереработчиков реализуется партнерам в 34 странах. Освоение новых экспортных рынков в текущем году компания начала с пакетов присадок и сульфонатных высокощелочных присадок к моторным маслам. Такие изделия составляют основу ассортимента, востребованного на европейском и азиатском континентах.

Вдобавок совместно с «БелдорНИИ» предприятие разработало инновационное направление по технологиям приготовления различных битумных смесей на основе компонентов производства присадок, применяемых при ремонте и строительстве дорог. Эти продукты выведены на рынок в 2017-м. Производственную новинку «ЛЛК-НАФТАН» высоко оценили партнеры из Эстонии, куда также впервые поступила продукция из Новополоцка. В результате за июнь в прибалтийское государство отгружено около 1,3 тыс. т инновационного продукта, что для заводчан стало серьезным коммерческим успехом, отметил генеральный директор предприятия Михаил Бабушкин.

Но компания уже протаптывает дорожку еще в нескольких новых экспортных направлениях. Пробная партия присадок отгружается на рынок Италии, где идет техническая работа с крупными производителями масел с мировыми именами. После завершения испытаний новополочане рассчитывают, что их продукция будет включена в применяемые там рецептуры, и в последующем регулярно поставлять присадки на Апеннинский полуостров. Предприятие также изучает варианты выхода в Польшу и закрепления присутствия в Нидерландах.

Расширение географии экспорта диктует необходимость наращивания производственного потенциала, подчеркнул руководитель «ЛЛК-НАФТАН». На это направлены два инвестиционных проекта, которые компания реализует сегодня, причем без остановки производства. Один предусматривает модернизацию реакторного блока цеха сульфонатных присадок и завершится к сентябрю текущего года. По второму проекту ведется замена оборудования очистки присадок. Работы разбиты на несколько этапов до I квартала 2018-го.

Комплекс модернизационных мероприятий, проводимых на «ЛЛК-НАФТАН», позволит увеличить выпуск продукции на 50% по сравнению с 2015 годом.

В первом полугодии предприятие в очередной раз прошло сертификационный аудит системы менеджмента качества и системы управления окружающей средой на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Эта работа дает возможность повышать качество продукции, расширять производственный потенциал и успешно конкурировать на мировом рынке.