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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ АВТОБУСНЫЙ ПАРК
09:42 26.07.2017

В Могилевской области обновляют автобусный парк.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, за первое полугодие на баланс филиалов ОАО «Могилевоблавтотранс» передано 36 автобусов на сумму 4,6 тыс. руб. Новые машины вышли на маршруты в 13 населенных пунктах. Так, пять Volkswagen Crafter и три МАЗа поступили в распоряжение Могилева, Бобруйска – 3 и 4 машины соответственно. В Осиповичи уехали три автобуса. По две единицы направили в Кричев, Костюковичи, Глуск, Горки. По одному МАЗу выделили Мстиславлю, Кличеву, Шклову, Быхову, Белыничам, Климовичам, Чаусам, Краснополью, Дрибину и Славгороду.

До конца года планируется приобрести еще 20 автобусов и 3 троллейбуса.
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