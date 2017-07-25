Белорусская железная дорога открыла продажу проездных документов на поезд международных линий № 87/88 Минск-Рига с применением системы динамического управления тарифами в международном сообщении.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, этот проект в целях повышения привлекательности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и снижения тарифной нагрузки на пассажиров БЖД реализует совместно с Латвийской железной дорогой.

Покупая проездные документы на дату отправления поезда 1 сентября .2017 года и далее, их стоимость формируется в зависимости от сроков приобретения и уровня населенности вагона соответствующего типа.

Так, пока наполняемость пассажирского вагона не достигнет уровня 9%, стоимость билетов при условии их покупки за 45-11 суток до отправления поезда в два раза ниже, чем за 10 дней до его отправления и составляет 45,82 рубля.

По мере роста процента заполняемости вагона стоимость проезда будет постепенно увеличиваться до полной величины.