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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НАЧАЛА ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗД МИНСК-РИГА ПО СИСТЕМЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
09:30 26.07.2017
Белорусская железная дорога открыла продажу проездных документов на поезд международных линий № 87/88 Минск-Рига с применением системы динамического управления тарифами в международном сообщении.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, этот проект в целях повышения привлекательности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и снижения тарифной нагрузки на пассажиров БЖД реализует совместно с Латвийской железной дорогой.
Покупая проездные документы на дату отправления поезда 1 сентября .2017 года и далее, их стоимость формируется в зависимости от сроков приобретения и уровня населенности вагона соответствующего типа.
Так, пока наполняемость пассажирского вагона не достигнет уровня 9%, стоимость билетов при условии их покупки за 45-11 суток до отправления поезда в два раза ниже, чем за 10 дней до его отправления и составляет 45,82 рубля.
По мере роста процента заполняемости вагона стоимость проезда будет постепенно увеличиваться до полной величины.
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