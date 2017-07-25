За счет поступлений плательщиков, применяющих упрощенное налогообложение, сформировано 3,65 бюджета Гомельской области, поступило в январе-июне 2017 года 39,6 млн рублей, в том числе налога при упрощенной системе налогообложения – 19,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, в расчете на одного плательщика УСН поступления составили 2,1 тыс. рублей.

На 1 июля 2017 года 18837 субъектов хозяйствования Гомельской области применяют упрощенное налогообложение – это более 40% от всех плательщиков области, состоящих на учете, в их числе 6456 организаций и 12381 индивидуальный предприниматель.

Всего в бюджет области в первом полугодии 2017 года поступило 1109,2 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 377 млн рублей, в местные бюджеты – 732,2 млн рублей.

Более половины доходов бюджета области в истекшем периоде традиционно сформировано за счет поступлений трех налогов: 21,1% – за счет подоходного налога, 19,1% – за счет акцизов, 15% – налога на добавленную стоимость.