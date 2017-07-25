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ЭКОНОМИКА РБ
С 26 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА В ПОГРАНПУНКТЕ «КАМЕННЫЙ ЛОГ» БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
17:47 25.07.2017
В республиканском пункте таможенного оформления «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе с 26 июля по 2 августа будет ограничено движение автотранспорта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Ошмянской таможне, это связано с проведением ремонта асфальтобетонного покрытия в РПТО «Каменный Лог».
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