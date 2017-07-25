ЭКОНОМИКА РБ

В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ПОДЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ГАДЖЕТОВ

17:16 25.07.2017 В Национальном аэропорту Минск появилась новая подзарядная станция для смартфонов, ноутбуков, планшетов и других мобильных электронных устройств. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Национальный аэропорт Минск», станция расположена в зоне вылета E, F (3 этаж) и работает круглосуточно. К вашим услугам 6 зарядных кабелей и 8 посадочных мест.