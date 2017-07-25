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ЭКОНОМИКА РБ
В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ПОДЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ГАДЖЕТОВ
17:16 25.07.2017
В Национальном аэропорту Минск появилась новая подзарядная станция для смартфонов, ноутбуков, планшетов и других мобильных электронных устройств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Национальный аэропорт Минск», станция расположена в зоне вылета E, F (3 этаж) и работает круглосуточно. К вашим услугам 6 зарядных кабелей и 8 посадочных мест.
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