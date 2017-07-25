Заводу "Автогидроусилитель" нужно активнее развивать промышленную кооперацию с другими предприятиями. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время посещения 25 июля предприятия в рамках выездного заседания Президиума Совета министров по вопросам развития Борисовского района.

"Все, что можно сделать в кооперации с другими предприятиями, нужно производить совместно, в этом плане можно наладить сотрудничество, например, с предприятием "Салео". Нужно разумно подходить к этому, загружать оборудование, где это можно сделать, а не покупать новое. Кооперацию стоит максимально задействовать, потенциал предприятий Борисовского района, Минской области это позволяет, - считает глава правительства. - Докупать нужно только то оборудование, которое остро необходимо "Автогидроусилителю", но не больше".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, премьер-министру доложили о планах по созданию современного гибкого автоматизированного производства узлов рулевого управления для комплектации автомобильной техники. Стоимость проекта - $34 млн, предполагаемые сроки реализации - 2017-2020 годы.

Премьер-министр также поручил провести мониторинг рынка и изучить возможности диверсификации производства. Сегодня основные потребители продукции завода - КамАЗ, автомобильные заводы ГАЗ и "Урал", Ульяновский автомобильный завод, МТЗ, МАЗ.