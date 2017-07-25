Экономический потенциал крупных региональных центров, в том числе Оршанского и Борисовского районов, используется недостаточно. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на выездном заседании Президиума Совета министров по вопросам развития Борисовского района.

"Прежде всего отмечу, что выездной Президиум Совета министров в Борисовском районе не вызван какими-то чрезвычайными событиями или ситуацией. Глава государства поставил правительству задачу принять необходимые меры по развитию крупных региональных центров - таких как Орша, Борисов, Барановичи, Бобруйск. Правительство определило для себя следующий формат работы - изучение проблем на местах и их рассмотрение на выездном заседании президиума", - отметил Андрей Кобяков.

При этом вопросы развития региона, задействования резервов для решения социально-экономических задач рассматриваются комплексно: как с точки зрения производственной сферы, так и решения социальных вопросов, при прямом участии непосредственных исполнителей.

"В мае детально рассмотрели Оршанский район, теперь Борисов. Это районы, обладающие значительным потенциалом, который не задействован в полной мере в их экономическом развитии. Такая работа будет продолжена и в других регионах", - добавил премьер-министр.

По его словам, правительство готовит комплексный план мероприятий по развитию Борисовского района до 2020 года.

"Вопросы и проблемы есть, в том числе и застарелые, требующие оперативного решения. Все возможности, чтобы выправить ситуацию и выйти на устойчивую траекторию роста, здесь есть. К данному Президиуму в районе готовились полтора месяца. Времени достаточно, чтобы определиться со стратегией развития отдельно взятого региона", - отметил Андрей Кобяков.

По словам премьер-министра, сегодня есть серьезные вопросы к строительному комплексу. В июне этого года при посещении Борисовского хрустального завода и "Борисовжилстроя" были определены направления развития отрасли. Сегодня министр архитектуры и строительства Анатолий Черный доложит, как меняется ситуация на этих предприятиях и в регионе в отраслевом разрезе.

Речь также пойдет о работе, проделанной по итогам посещения филиала "Большие Новоселки" Борисовского комбината хлебопродуктов. Андрей Кобяков напомнил, что ранее поручалось выработать согласованное решение о создании в районе высокотехнологичной агропромышленной интеграционной структуры полного цикла на базе Борисовского комбината хлебопродуктов.

"Работа будет оцениваться по конкретным результатам, прежде всего по динамике показателей подчиненных организаций и района в целом. Поэтому особое внимание в работе и сегодняшних выступлениях прошу уделить мерам по обеспечению занятости, созданию высокоэффективных рабочих мест, достижению уровня заработной платы в Br1 тыс. Полагаю, в докладах должны прозвучать и предложения, которые требуется принять на уровне главы государства и правительства. В проекте комплексного плана таких мероприятий практически нет", - обратил внимание глава правительства.

Андрей Кобяков предложил обсудить проект комплексного плана мероприятий по развитию Борисовского района на 2017-2020 годы и затем его доработать, прежде всего дополнив конкретными мерами по проблемным предприятиям. На основе комплексного плана каждый республиканский орган управления, Минский облисполком и Борисовский райисполком должны до 1 сентября подготовить и утвердить детальные алгоритмы своих действий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, премьер-министр также поручил проанализировать работу по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, использование транзитного и транспортно-логистического потенциала Борисовского района. Кроме того, один из ключевых вопросов - кадровый потенциал. Андрей Кобяков поручил доложить, какая работа ведется по подготовке, подбору и расстановке кадров под решение задач, стоящих перед экономикой региона.

"Прошу докладывать конкретно, без лишней лирики, только конкретные предложения для решения накопившихся в районе проблем. Все выработанные во время заседания предложения должны лечь в основу проекта комплексного плана первоочередных мер по развитию Борисовского района", - резюмировал глава правительства.