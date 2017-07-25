ЗВ Белорусском государственном университете по состоянию на 24 июля состоялось зачисление на дневную и заочную бюджетную формы обучения на факультеты: физический, военный, химический, исторический, филологический, биологический, а также Государственный институт управления и социальных технологий, Институт бизнеса и менеджмента технологий, Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова, Институт журналистики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, на дневную бюджетную форму на специальности физического факультета по объединенному конкурсу зачислены 146 абитуриентов. Два абитуриента приняты без экзаменов. Проходной балл составил 244 (в 2016 г. – 167). На отдельные специальности проходные баллы составили: «компьютерная физика» – 282 (в 2016 г. – 227); «ядерные физика и технологии» – 263 (в 2016 г. – 210); «физика (направление – научно-исследовательская деятельность)» – 260 (в 2016 г. – 198); «физика наноматериалов и нанотехнологий» – 260 (в 2016 г. – 196); «физика (направление – производственная деятельность)» – 259 (в 2016 г. – 191); «физика (направление – управленческая деятельность)» – 257 (в 2016 г. – 179).

В Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова по объединенному конкурсу зачислены на специальность «медицинская физика» 15 абитуриентов, на специальность «ядерная и радиационная безопасность» – 20 абитуриентов. Проходной балл составил 244 (в 2016 г. – 167).

На специальности химического факультета зачислен 141 абитуриент, среди них 10 человек приняты без экзаменов и три по целевому приему. На группу специальностей по объединенному конкурсу проходной балл составил 313 (в 2016 г. – 291). На отдельные специальности проходные баллы составили: «химия (направление – фармацевтическая деятельность)» – 343 (в 2016 г. – 322); «фундаментальная химия» – 350 (в 2016 г. – 320); «химия (направление – научно-производственная деятельность)» – 323 (в 2016 г. – 304); «химия высоких энергий» – 313 (в 2016 г. – 301); «химия (направление – охрана окружающей среды)» – 314 (в 2016 г. – 291); «химия (направление – научно-педагогическая деятельность) – 313 (в 2016 г. – 291). На специальность «химия лекарственных соединений» проходной балл составил – 345 (в 2016 г. – 314).

На биологический факультет по объединенному конкурсу зачислены 160 абитуриентов, среди них 12 без экзаменов и 5 по целевому приему. Проходной балл составил 284 (в 2016 г. – 268). На отдельные специальности проходные баллы составили: «биология (направление – биотехнология)» – 309 (в 2016 г. – 305); «биология (направление – научно-педагогическая деятельность)» – 288 (в 2016 г. – 299); «биохимия» – 313 (в 2016 г. – 290); «микробиология» – 300 (в 2016 г. – 283); «биология (направление – научно-производственная деятельность)» – 291 (в 2016 г. – 269); «биоэкология» – 284 (в 2016 г. – 268).

На группу специальностей исторического факультета по объединенному конкурсу зачислены 87 абитуриентов, проходной балл составил 297 (в 2016 г. – 287). Среди них 10 абитуриентов приняты без экзаменов, шесть по целевому приему. На отдельные специальности проходные баллы составили: «история» – 325 (2016 г. – 303); «музейное дело и охрана историко-культурного наследия» – 320 (в 2016 – 303); «историко-архивоведение» – 297 (2015 г. – 291); «документоведение» – 298 (в 2015 – 287).

На группу специальностей филологического факультета «романо-германская (английская филология)» и «классическая филология» по объединенному конкурсу зачислены 35 абитуриентов, из которых один по целевому приему. Проходные баллы составили: романо-германская (английская филология)» – 338 (в 2016 г. – 326); «классическая филология» 285.

На вторую группу специальностей филологического факультета по объединенному конкурсу зачислены 40 абитуриентов, среди них один без экзаменов и один по целевому приему. Проходной балл составил 334 (2016 г. – 323). На отдельные специальности проходные баллы составили: «восточная (китайская) филология» – 358 (2016 г.– 337); «романо-германская (немецкая филология)» – 349 (в 2016 г. – 336); «романо-германская (итальянская филология)» – 334 (в 2016 г. – 325); «романо-германская (французская филология)» – 335 баллов (в 2016 г. – 323).

На специальность «информация и коммуникация» Института журналистики зачислено 14 абитуриентов, из которых 2 принято без экзаменов. Проходной балл – 367 (в 2016 г. – 362).

На экономические специальности Государственного института управления и социальных технологий по объединенному конкурсу зачислены восемь абитуриентов с проходным баллом 341 (в 2016 г. – 328). На отдельные специальности проходные баллы составили: «менеджмент» – 341 (в 2016 г. – 329); «маркетинг» – 341 (в 2016 г. – 328). На специальность «социальная работа» зачислено 6 абитуриентов при проходном балле 263 (в 2016 г. – 232).

На специальности Института бизнеса и менеджмента технологий по объединенному конкурсу зачислены 12 абитуриентов. Проходной балл составил 350 (в 2016 г. – 370). Проходные баллы на отдельные специальности составили: «управление информационными ресурсами» – 382 (в 2016 г. – 376); «бизнес-администрирование» – 377 (в 2016 г. – 373); «логистика» – 350 (в 2016 г. – 370).

На специальности военного факультета зачислен 41 абитуриент, среди них 4 без экзаменов. Проходные баллы на отдельные специальности следующие: «правоведение (специализация юрисконсультская работа в военной сфере)» – без экзаменов (в 2016 г. –– 274); «прикладная криптография» – 259 (в 2016 г. –235); «международные отношения (специализация – международные отношения в военной сфере)» – 248 (в 2016 г. – 223); «химия (направление – радиационная, химическая и биологическая защита)» – 173 (в 2016 г. – 100); «геоинформационные системы (направление – специальные)» – 178.

На заочную бюджетную форму на специальности биологического факультета по объединенному конкурсу зачислены 67 абитуриентов, среди них один без экзаменов. Проходной балл составил 171 (в 2016 г. – 154). На отдельные специальности проходные баллы составили: «биохимия» – 187 (в 2016 г. – 182); «микробиология» – 194 (в 2016 г. – 180); «биоэкология» – 171 (в 2016 г. – 167); «биология (направление –

научно-производственная деятельность)» – 174 (в 2016 г. – 159); «биология (направление – научно-педагогическая деятельность)» – 171 (в 2016 г. – 154).

На группу специальностей исторического факультета по объединенному конкурсу зачислен 31 абитуриент, проходной балл составил 161. На отдельные специальности проходные баллы составили: «история» – 225 (2016 г. – 190); «музейное дело и охрана историко-культурного наследия» – 205 (в 2016 – 128); «историко-архивоведение» – 183; «документоведение» - 161.

На специальность «документоведение» на сокращенный срок обучения принято 12 человек при проходном балле 156.