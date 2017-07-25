Государственный таможенный комитет совместно с ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» провел работу по оптимизации раздела «Таможенные платежи» дерева услуг ЕРИП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, с 4 июля уплата платежей, контролируемых таможенными органами, независимо от таможни, в которой будет производиться таможенное оформление товаров, осуществляется в пользу одного получателя платежа – Минской центральной таможни.

Для большего удобства в разделе «Таможенные платежи» предусмотрены четыре категории: «Декларирование, задолженность», «Утилизационный сбор», «Прочие платежи», «Штрафы».

Так, чтобы оплатить таможенное оформление товаров, в том числе физическими лицами в отношении товаров для личного пользования, либо погасить задолженность по уплате таких платежей следует выбрать вкладку «Декларирование, задолженность». С целью исключения ошибок платежи данной категории, а также категории «Утилизационный сбор» перечисляются в бюджет по УНП надлежащего получателя платежа – Минской центральной таможни, и, соответственно, плательщику выбирать таможню не требуется.

Категории «Прочие платежи» и «Штрафы» предусматривают необходимость выбора таможни, которая совершила или будет совершать юридически значимые действия, не связанные непосредственно с таможенным оформлением товаров.