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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 5,6 МЛН РУБЛЕЙ ЗАРАБОТАЛА ГРУППА МИНЧАН НА НЕЗАКОННОЙ ПЕРЕПРОДАЖЕ БЕЛОРУССКОЙ КОЖЕВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЕВРОСОЮЗ
15:29 25.07.2017

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля совместно со специалистами центрального аппарата Комитета госконтроля при поддержке ОМОН УВД Миноблисполкома выявил и пресек масштабную незаконную предпринимательскую деятельность граждан по приобретению на территории Беларуси кожевенной продукции с последующей ее реализацией в страны Евросоюза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, группа граждан (жители Минска) приобретала кожевенную продукцию (полуфабрикат «вет-блю», краст, готовую кожу) на белорусских предприятиях, осуществляющих заготовку и переработку кожи, которую впоследствии реализовывала в страны Евросоюза.

В целях прикрытия своей незаконной предпринимательской деятельности, а также документального оформления хозяйственных операций, необходимого для перемещения товаров через государственную границу, ими использовались реквизиты подконтрольных фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании и Гонконге.

Используя реквизиты этих компаний, участники группы на территории Беларуси вели переговоры относительно ассортимента и цены поставляемой кожевенной продукции, выступали заказчиками транспорта и экспедиционных услуг, участвовали в подготовке договоров и иных документов. При этом в товаросопроводительных документах на поставку продукции в качестве конечного пункта доставки товара указывались крупные европейские предприятия, занимающиеся обработкой кожи, на которые данный товар фактически и доставлялся.

Полученный ими от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 5,6 млн рублей.

По данным фактам Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в отношении организаторов и активных участников группы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Беларуси.

Подозреваемыми по уголовному делу признаны три человека, двое из которых арестованы.

В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовному делу работниками финансовой милиции на территории Минска и Минского района проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты печати и ключи управления расчетными счетами подконтрольных группе компаний-нерезидентов, компьютерная техника, бухгалтерские документы, иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых лиц.

С целью возмещения незаконно полученного дохода на имущество и денежные средства подозреваемых на общую сумму около 500 тыс. рублей наложен арест.

В настоящее время Департамент финансовых расследований проводит необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.
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