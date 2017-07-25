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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ЗАФИКСИРОВАНА ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
15:01 25.07.2017

В Минске в первом полугодии 2017 г. зафиксирована высокая активность потенциальных покупателей на участие в торгах по продаже изолированных помещений. На 4 аукциона было подано 107 заявок, пишет агентство «Минск-Новости».

Все 12 изолированных помещений, выставленных на торги, проданы.

«Цена продажи формировалась в процессе торгов и возрастала в 7-8 раз. По итогам расчетов за приобретенные государственные объекты покупателями в бюджет перечислено 1 млн 155,8 тыс. рублей. Конечная цена продажи помещения находится в диапазоне сложившихся цен на рынке недвижимости», — отметила директор Минского городского территориального фонда государственного имущества Галина Степуренко.

Как показали торги, наиболее востребованы небольшие по площади объекты (от 45 до 775 м²) с невысокой начальной ценой (от 6 тыс. до 87 тыс. рублей). Также повышает привлекательность помещения широкий диапазон функционального назначения.

Опрос участников торгов показал, что наиболее результативной формой информирования о проводимых в городе торгах являются статьи специалистов фонда в Интернете, их интервью СМИ, информация на плакатах, баннерах о продаже, которая размещается непосредственно на самих объектах. Нашли отклик и направленные уведомления-приглашения на участие в торгах частным организациям, которые успешно реализовали свои проекты на ранее приобретенных государственных объектах.
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