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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ РАБОТАЕТ НАД АНАЛИЗОМ РЫНКА ЦЕН, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ
14:08 25.07.2017

Цены на лекарства в Беларуси должны оставаться на приемлемом уровне. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на Борисовском заводе медицинских препаратов во время выездного Президиума Совета министров по вопросам развития Борисовского района.

"Министерство антимонопольного регулирования и торговли сейчас работает над анализом рынка цен, в том числе на импортируемые товары. Люди не должны переплачивать за лекарства - ни за отечественные, ни за импортные", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, работу по импортозамещению нужно продолжать. Вместе с тем Андрей Кобяков отметил, что на рынке должны присутствовать все необходимые препараты - и отечественного производства, и импортные.

Что касается Борисовского завода медпрепаратов, то из 270 выпускаемых наименований в сравнении с импортными аналогами есть вопросы только по цене цитрамона, но с 1 августа она должна выровняться.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, сегодня проходит выездное заседание Президиума Совета министров по вопросам развития Борисовского района. Перед началом заседания участники мероприятия посещают ряд промышленных предприятий Борисова.

На заседании Президиума Совмина особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности района, развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест. Детально будут рассмотрены результаты принятых мер по повышению конкурентоспособности подведомственных организаций Борисовского района и перспективы их развития в 2017-2020 годах, перспективы строительства жилья и наращивания объемов строительно-монтажных работ. Также будет дана оценка развитию организаций АПК Борисовского района.
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