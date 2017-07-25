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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРОВ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАВАТЬ В БЕЛАРУСИ
13:58 25.07.2017

Правительство внесло предложения о выпуске на базе "Амкодора" новых видов тракторов в рамках создаваемого холдинга по производству сельскохозяйственных машин. Об этом заявил Александр Лукашенко 25 июля во время доклада правительства о перспективах развития отечественного тракторостроения.

"Эти вопросы поднимались не один раз. Моя позиция вам известна. Мнения заинтересованных сторон, к сожалению, расходятся. Правительство настаивает на реализации указанного проекта. Отсутствие единых подходов в развитии тракторостроения вызывает серьезные опасения. Поэтому возникает вопрос: если кто-то на чем-то настаивает, пусть объяснятся и докажут, что это тот путь, по которому мы должны идти", - сказал А. Лукашенко.

Он подчеркнул, что сегодня необходимо обсудить все имеющиеся предложения и принять решения, которые позволят выйти белорусским предприятиям на более высокий уровень, создать новые и конкурентоспособные виды сельскохозяйственных машин.

В этой связи А. Лукашенко поинтересовался, какой видит правительство стратегию развития тракторостроения, какова сегодня экономическая ситуация на "Амкодоре" и МТЗ, в чем суть предложения о создании холдинга по производству сельскохозяйственных машин, взаимоувязано ли оно с действующими в стране производствами. "Главный вопрос: надо нам или не надо ввязываться в создание новых типов тракторов. Если да, то на какой базе их развивать? На базе имеющейся школы или создавать новую? Хотя и на "Амкодоре" есть отдельные элементы подобного опыта", - констатировал он.

При этом он обратил внимание, что нездоровая конкуренция на внешнем и внутреннем рынках, переток кадров с одного предприятия на другое стране не нужны.

"Это однозначный ответ", - заявил Александр Лукашенко.

"То, что наконец-то правительство начинает предлагать проекты по китайским кредитам, связанные с материальным производством, уже хорошо. Потому что материальное производство дает отдачу, прибыль и окупаемость кредитов. В противном случае мы все эти кредиты можем положить на бюджет и потом надорваться: они окажутся неподъемными для нашего бюджета, - добавил он. - Поэтому масса вопросов. Хотелось бы понимать, что за этим стоит".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, по итогам совещания принято решение создать в Беларуси производство тракторов с шарнирно-сочлененной рамой. Было отмечено, что такая техника пользуется спросом на внешних рынках и Беларусь сможет составить конкуренцию зарубежным производителям. А значит, проект имеет большие перспективы.

Под каким брендом и на каком предприятии будут собираться данные трактора, еще окончательно не решено. Не исключается, что "Амкодор" и МТЗ пойдут на тесную кооперацию, что позволит объединить усилия лучших специалистов в стране и уйти от излишних расходов, которых было бы не избежать при создании производства с нуля.

Александр Лукашенко поручил до 1 сентября подготовить предложения по формату работы над этим проектом.

Что касается развития тракторостроения в Беларуси в целом, была подчеркнута необходимость расширять номенклатуру производимой в стране техники, чтобы повысить экспортный потенциал республики и обеспечить внутренний рынок.
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