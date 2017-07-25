В Могилевском государственном университете им. А.А. Кулешова остаются вакантными 6 бюджетных мест на дневную форму обучения.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, дополнительный набор будет организован по специальности «физика и информатика». Также в вузе за счет средств бюджета осталось вакантным одно место на заочную форму обучения по специальности «история и обществоведческие дисциплины».

Прием документов для участия в конкурсе на получение высшего образования I ступени за счет средств бюджета на места, оставшиеся вакантными после зачисления в рамках допнабора, будет осуществляться с 30 июля по 1 августа. Зачисление пройдет по 3 августа.