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ЭКОНОМИКА РБ
В МГУ ИМ. А.А. КУЛЕШОВА ОСТАЮТСЯ ВАКАНТНЫМИ ШЕСТЬ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
13:49 25.07.2017
В Могилевском государственном университете им. А.А. Кулешова остаются вакантными 6 бюджетных мест на дневную форму обучения.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, дополнительный набор будет организован по специальности «физика и информатика». Также в вузе за счет средств бюджета осталось вакантным одно место на заочную форму обучения по специальности «история и обществоведческие дисциплины».
Прием документов для участия в конкурсе на получение высшего образования I ступени за счет средств бюджета на места, оставшиеся вакантными после зачисления в рамках допнабора, будет осуществляться с 30 июля по 1 августа. Зачисление пройдет по 3 августа.
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