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ЭКОНОМИКА РБ
КВОТЫ НА СОЗДАНИЕ УСТАНОВОК ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИЭ В БЕЛАРУСИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНЫ
13:41 25.07.2017
Республиканская межведомственная комиссия по установлению и распределению квот на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии на основании заявлений организаций, решениями от 5 мая 2017 г. и от 18 июля 2017 г. перераспределила квоты на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии на 2018-2019 годы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, квоты на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии на 2018-2020 годы: на 2018 г. – 50 кВт, на 2019 г. – 3475 кВт, на 2020 г. – 56245 кВт.
Из них с использованием: энергии биогаза – 3475 кВт (2019 г.); 2720 кВт (2020 г.); энергии ветра – 2500 кВт (2020 г.); энергии солнца – 50 кВт (2018 г.); 5025 кВт (2020 г.); энергии естественного движения водных потоков – 33000 кВт (2020 г.); энергии древесного топлива, иных видов биомассы – 13000 кВт (2020 г.); тепла земли и иных источников энергии, не относящихся к невозобновляемым – 0 кВт (2020 г.).
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