Номинальная начисленная среднемесячная зарплата за июнь в столице составила 1143,1 рубля, что на 3,1% больше, чем в мае, передает агентство «Минск-Новости».

Если сравнивать заработки в разных сферах, то традиционно самыми высокооплачиваемыми в июне были работники IT-сферы (3757,2 рубля), самая низкая зарплата в июне была у социальных работников — 515 рублей.

Высокими заработками в июне могли похвастаться работники воздушного транспорта (2297 рублей), работники финансовых и страховых организаций (1702 рубля), химической промышленности (1717,7 рубля), нефтепереработки (1271,4 рубля).