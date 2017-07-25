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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ИЮНЕ ПО МИНСКУ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 1143 РУБЛЕЙ
13:20 25.07.2017
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата за июнь в столице составила 1143,1 рубля, что на 3,1% больше, чем в мае, передает агентство «Минск-Новости».
Если сравнивать заработки в разных сферах, то традиционно самыми высокооплачиваемыми в июне были работники IT-сферы (3757,2 рубля), самая низкая зарплата в июне была у социальных работников — 515 рублей.
Высокими заработками в июне могли похвастаться работники воздушного транспорта (2297 рублей), работники финансовых и страховых организаций (1702 рубля), химической промышленности (1717,7 рубля), нефтепереработки (1271,4 рубля).
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