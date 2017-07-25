Верховный суд признал ошибочным вывод об истечении срока действия разрешительной документации на строительство объекта и отменил постановления нижестоящих судов о наложении административного взыскания по ст. 21.12 КоАП за отсутствием состава правонарушения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, постановлением судьи суда Солигорского района от 30 декабря 2016 года С. на основании ст. 21.12 КоАП подвергнут штрафу в размере 20 базовых величин за самовольное строительство капитального строения (стен жилого дома) в Солигорске в 2016 году.

Постановлением судьи Минского областного суда от 7 февраля 2017 года данное постановление оставлено без изменения, а жалоба С. – без удовлетворения.

При рассмотрении жалобы С. председателем Верховного суда выявлены основания для отмены данных постановлений с прекращением дела.

Согласно п. 1 ст. 223 ГК самовольным строительством является деятельность лица по созданию или изменению недвижимого имущества путем строительства, реконструкции (пристройки, надстройки, перестройки) капитального строения (здания, сооружения), если она осуществлена:

на самовольно занятом земельном участке;

на земельном участке, используемом не по целевому назначению либо предоставленном государственным органом, не имеющим полномочий на принятие соответствующего решения, и (или) без проведения аукциона, когда предоставление земельного участка возможно только по результатам аукциона, и (или) предоставленном с нарушением установленной очередности предоставления земельных участков, и (или) без предварительного согласования места размещения земельного участка, если в соответствии с законодательными актами требуется его проведение;

без получения необходимых разрешений на строительство, реконструкцию либо без проектной документации в случаях, когда необходимость ее подготовки предусмотрена законодательством, либо с существенными нарушениями градостроительных и строительных норм и правил, если иное не установлено президентом Беларуси.

Принимая решение по делу, суд исходил из того, что капитальное строение С. построил, не имея на это необходимых разрешений. Данное строительство было им произведено по истечении срока, установленного указом №87 от 7 февраля 2006 года «О некоторых мерах по сокращению не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач». Соответственно срок действия ранее полученной им разрешительной документации на строительство, по мнению суда, также истек.

Однако вывод суда относительно истечения срока действия разрешительной документации не соответствует положениям указа, так как ограничений по сроку действия и применению такой документации указом не установлено.

В силу ч. 2 п. 8 Положения о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета министров №223 от 20 февраля 2007 года, разрешительная документация на строительство объекта действует до даты приемки объекта в эксплуатацию.

При таких обстоятельствах строительство не является самовольным и деяния С. состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 21.12 КоАП, не образуют.

В связи с вышеизложенным постановления судей признаны незаконными, необоснованными и отменены председателем Верховного суда с прекращением дела в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 9.6 ПИКоАП.