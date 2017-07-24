В первом полугодии текущего года надзорными мероприятиями при осуществлении государственного санитарного надзора за объектами торговли и общепита областного центра и Могилевского района было охвачено более 350 объектов.

Как пишут «Могилевские ведомости», в результате неудовлетворительного производственного контроля качества реализуемой продукции, предписаниями главного врача Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии из обращения было изъято почти 996 кг продукции (общим весом), к административной ответственности в виде штрафа привлечены 47 юридических и 269 должностных лиц, приостанавливалась эксплуатация 37 объектов.

«Несмотря на видимую положительную динамику санитарно-технического состояния объектов продовольственной торговли, не наблюдается тенденции к уменьшению текущих нарушений санитарных норм на этапах приемки, хранения и реализации продовольственной продукции, - отмечают специалисты отделения гигиены питания Могилевского зонального ЦГЭ. - В ходе проведенных проверок в части соблюдения саннорм регулярно отмечается реализация продукции с истекшим сроком годности, нарушение правил товарного соседства и температурного режима при хранении пищевых продуктов, реализация продукции без маркировки, несвоевременное проведение ремонтов помещений, нарушение санитарных норм при сборе и утилизации пищевых отходов и прочее».

Кроме перечисленных выше нарушений, часто встречаются факты не соблюдения гигиенических требований при обращении продовольственной продукцией. В частности, вкалывание держателей ценников в продукцию, отсутствие специальных емкостей для сбора санитарного брака, выкладывание продовольственной продукции непосредственно на дно холодильных установок, наклеивание стикеров на маркировку, указывающую на дату выработки и срок годности продукта; реализация кремовой кондитерской продукции по методу самообслуживания; реализация загнивших, испорченных овощей и фруктов и др. Данные нарушения в течение отчетного периода отмечались, практически, на всех объектах сетевой торговли.

«Анализируя положение дел по выполнению санитарных норм и правил на объектах торговли и общественного питания, следует сделать вывод, что многочисленные текущие нарушения являются следствием низкого уровня производственного контроля со стороны должностных лиц предприятий и не принятия действенных мер дисциплинарного воздействия к лицам, ответственным за соблюдение санитарного законодательства», - резюмировали специалисты санслужбы.