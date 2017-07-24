За январь-июнь 2017 г. потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 4177,4 млн руб., уровень оплаты составил 98,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, задолженность потребителей за поставленную им энергию по состоянию на 1 июля 2017 г. составила 936,1 млн руб.

Ряд организаций не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии. Уровень оплаты составил: по организациям Минстройархитектуры – 98,4%, Минсельхозпрода – 98,2%, концернов «Беллегпром» – 98,4% и «Белгоспищепром» – 99,8%, Белкоопсоюза – 99,3%, Управления делами президента Беларуси – 99,6% и Национальной академии наук Беларуси – 99,6%.

Организациями коммунальной формы собственности за 6 месяцев 2017 года во всех областях и Минске не обеспечена полная оплата за отпущенную энергию. По Брестской области уровень оплаты составил 99,5%, по Витебской области – 91,9%, по Гомельской области – 90,6%, по Гродненской области – 97%, по Минской области – 84%, по Могилевской области – 95% и по Минску – 90,1%.

В январе-июне 2017 г. 81,2% граждан не превысили «льготные» объемы электропотребления, установленные постановлением Совета министров Беларуси №571 от 12.06.2014 (всю потребленную электроэнергию оплачивали по субсидируемым государством тарифам), в том числе: 85,9% граждан, проживающих в жилых домах (квартирах), оборудованных электроплитами; 77,3% граждан, проживающих в домах (квартирах), не оборудованных электроплитами; 94,8% граждан, проживающих в домах (квартирах), в которых отсутствуют централизованное газоснабжение, горячее водоснабжение и электроплиты.

В июне 2017 г. потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 601,9 млн руб., уровень оплаты составил 98%.

Не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии организации концерна «Беллегпром» (95,5%), Минсельхозпрода (93,5%) и Белкоопсоюза (99,2%).

Организациями коммунальной формы собственности за июнь 2017 г. полная оплата за отпущенную энергию не обеспечена по всем областям республики и по Минску. По Брестской области уровень оплаты составил 97,9%, по Витебской области – 89,5%, по Гомельской области – 90,1%, Гродненской области – 96,9%, по Минской области – 72,5%, по Могилевской области – 92,7% и по Минску – 97,4%.