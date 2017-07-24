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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО ПОЧТИ 646 МЛН РУБЛЕЙ
11:34 25.07.2017

По итогам работы за январь-июнь 2017 г. в консолидированный бюджет Витебской области поступило 645,5 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 73,1 млн рублей, в местный – 572,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, более 75% поступлений бюджета области сформировано за счет следующих доходных источников: подоходного налога (28,7%), акцизов (25,3%), налога на прибыль (8,3%), налога на недвижимость (7,6%), дивидендов (6,8%), земельного налога (4,2%).

Юридическими лицами области сформировано 93% доходов консолидированного бюджета, индивидуальными предпринимателями – 2,7% и физическими лицами – 4,3%.
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