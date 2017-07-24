Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье и окружающая среда» пройдет 26-28 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Научно-практический центр гигиены», научные направления конференции: факторы среды обитания человека и анализ рисков здоровью; радиационная безопасность; медицина труда и профессиональная патология; гигиена детей и подростков; гигиена питания; профилактическая, экологическая и промышленная токсикология; мониторинг факторов среды обитания человека и методы аналитического лабораторного контроля; спелеотерапия.

Научная программа конференции включает: пленарные заседания; секционные заседания (устные и стендовые доклады); конкурс работ молодых ученых; республиканский научно-практический семинар по спелеотерапии.

Организаторы конференции: Министерство здравоохранения Беларуси, РУП «Научно-практический центр гигиены».

Работы на конкурс молодых ученых принимаются в срок до 1 сентября 2017 г.