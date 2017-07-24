|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ РАБОТНИК ЗАНЯТ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
10:56 25.07.2017
В 2016 году почти каждый десятый работник Могилевской области (9,5%) был занят в сфере торговли, пишут «Могилевские ведомости».
При этом более 90% из них трудились в городской местности. Женщины составляли почти 70% общей численности работников торговли. Средний возраст трудящихся – 38 лет. В I полугодии 2017 года розничный товарооборот составил чуть более 1590 млн. рублей. Об этом сообщили в Главном статуправлении региона.
По состоянию на 1 января 2017 г. в области функционировало без малого 7 тысяч объектов розничной торговой сети, из них 6237 – магазины (включая аптеки, павильоны, торговые центры, общей торговой площадью более 590 тысяч кв. м.), 710 – палатки и киоски.
Кроме того, жителей области обслуживает 394 единицы передвижных средств развозной и разносной торговли, 134 интернет-магазина, 98 автозаправок и 60 рынков. К слову, для реализации товаров на рынках, в торговых центрах было предоставлено 12,3 тысячи мест.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 24.07.2017
Курсы в банках
на 25.07.2017
Конвертация в банках
на 25.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте