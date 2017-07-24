В 2016 году почти каждый десятый работник Могилевской области (9,5%) был занят в сфере торговли, пишут «Могилевские ведомости».

При этом более 90% из них трудились в городской местности. Женщины составляли почти 70% общей численности работников торговли. Средний возраст трудящихся – 38 лет. В I полугодии 2017 года розничный товарооборот составил чуть более 1590 млн. рублей. Об этом сообщили в Главном статуправлении региона.

По состоянию на 1 января 2017 г. в области функционировало без малого 7 тысяч объектов розничной торговой сети, из них 6237 – магазины (включая аптеки, павильоны, торговые центры, общей торговой площадью более 590 тысяч кв. м.), 710 – палатки и киоски.

Кроме того, жителей области обслуживает 394 единицы передвижных средств развозной и разносной торговли, 134 интернет-магазина, 98 автозаправок и 60 рынков. К слову, для реализации товаров на рынках, в торговых центрах было предоставлено 12,3 тысячи мест.