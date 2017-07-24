Реализация 103 партий импортных электротехнических товаров запрещена в столице в первом полугодии 2017-го, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в инспекции Госстандарта по Минской области и Минску, практически вся продукция сопровождалась документами, подтверждающими ее безопасность, — сертификатами и декларациями о соответствии, выданными органами по сертификации Российской Федерации.

Тем не менее из 262 проверенных наименований электротехнических товаров отрицательные результаты получены в 65% случаев. Из них 28% составили нарушения по требованиям безопасности, еще 25% — по требованиям электромагнитной совместимости (способность технических средств при воздействии на них непреднамеренных электромагнитных помех одновременно функционировать с требуемым качеством).

Часто людям приходится пользоваться удлинителями. Один из характерных для них недостатков — слишком тонкий провод. Занижение поперечного сечения токопроводящих жил по отношению к норме почти во всех проверенных в аккредитованных лабораториях удлинителях составило от 30% до 64 %.

Как отметила начальник отдела госнадзора за техническими регламентами и стандартами в машиностроении и радиоэлектронике Елена Радевич, проверки также показали, что при изготовлении сетевых зарядных устройств для мобильных телефонов и других приборов производители нередко применяют материалы менее стойкие к нагреву, чем требуется. И при испытаниях эти устройства плавились и деформировались.

Изготовители порой используют розетки и сетевые вилки, не соответствующие друг другу по максимально допустимой нагрузке. Такая ситуация выявлена, например в «линейных» светильниках, которые часто используются для освещения различных жилых помещений. В документах на товары сказано, что их можно соединять по несколько штук в линию один за другим. Однако при этом не учитывается, что одновременно возрастает токовая нагрузка на внутреннюю проводку, что может привести к аварийной ситуации.

Заниженное поперечное сечение и, как следствие, завышенное электрическое сопротивление токопроводящих жил — бич кабельно-проводниковой продукции. Отмечают инспекторы и несоответствие по толщине изоляции и оболочки. Например, в проверенных образцах российского производства толщина оболочки оказалась более чем на четверть меньше допустимого предела. Если потребитель будет использовать такие изделия с нагрузкой, на которую они по документам рассчитаны, нет никакой гарантии, что ему не придется прибегнуть к услугам сотрудников МЧС.

В бытовой технике было зафиксировано отсутствие защиты от поражения электрическим током. В частности, в фенах не исключен контакт с токоведущими частями через отверстия в решетке для выхода теплого воздуха. В этих же товарах, а также миксерах конструкция сетевых вилок не соответствовала требованиям стандартов. Установлено и завышение производителем качественных показателей фенов. Фактическая мощность приборов оказалась меньше заявленной в два раза. Также инспекторы выявили 65 случаев превышения норм по радиопомехам от электрических миксеров, фенов, светильников и светодиодных ламп.

Всего за полугодие поставщикам и торгующим организациям Минска выдано 27 предписаний об изъятии опасной продукции из обращения. Запрещены ввоз и обращение на территории Беларуси 36 наименований опасных товаров. Прекращено действие 21 документа о подтверждении соответствия.