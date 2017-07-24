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ЭКОНОМИКА РБ
НА РЕМОНТ РЕСПУБЛИКАНСКИХ АВТОДОРОГ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЯТ ПОЧТИ 1,2 МЛН РУБЛЕЙ
09:30 25.07.2017
Министерство финансов выделит в 2017 году Министерству транспорта и коммуникаций из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, 1173 тыс. рублей на дополнительные расходы по ремонту республиканских автомобильных дорог Минской области, поврежденных в ходе ликвидации последствий прохождения грозовых фронтов в июле 2016 г. Это предусмотрено постановлением Совета министров №548 от 21.07.2017.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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