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ЭКОНОМИКА РБ


ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2017 ГОДА МИНСК ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПЛАН ПО СБОРУ НАЛОГОВ
09:17 25.07.2017

В консолидированный бюджет города за первое полугодие 2017 г. от налогоплательщиков Минска поступило 5,3 млрд рублей, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщил на оперативном совещании в Минском городском исполнительном комитете начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минску Андрей Соболевский, это на 192 млн рублей, или на 3,7%, больше запланированного показателя.

«Доходы местного уровня в структуре бюджетной системы составили почти 40%, или 2,1 млрд рублей. А план по их обеспечению выполнен на 100,9%, - пояснил А. Соболевский. - Что касается прироста поступлений, то здесь положительная динамика обеспечена за счет республиканского бюджета, его доходная часть увеличилась на 7%, или 211 млн рублей».

Прогнозы по наполнению местного бюджета на конец года достаточно оптимистичные, заверил А. Соболевский. По итогам I полугодия отмечается устойчивая положительная динамика поступлений подоходного налога (увеличение на 3,9%, или на 29,6 млн рублей) и налога на прибыль (увеличение на 9,4%, или на 31 млн рублей). Это основные источники формирования местного бюджета. Их удельный вес составляет порядка 55%.
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