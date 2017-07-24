В Белорусском государственном университете по состоянию на 21 июля состоялось зачисление на дневную и заочную бюджетную формы обучения на факультеты: юридический, экономический, географический, Институт теологии им. св. Мефодия и Кирилла и Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, на дневную бюджетную форму обучения:

на группу специальностей юридического факультета по объединенному конкурсу зачислены 99 абитуриентов. Проходные баллы по специальностям: «экономическое право» – 368 (в 2016 г. – 359); «правоведение» – 347 (в 2016 г. – 344);

на специальность «политология» зачислено 5 абитуриентов, из них три абитуриента без экзаменов. Проходной балл составил 382 (в 2016 г. – 362);

на специальности экономического факультета по объединенному конкурсу зачислены 33 абитуриента, проходной балл составил 343 (в 2016 г. – 333). Проходные баллы по специальностям: «менеджмент (направления – международный менеджмент, инновационный менеджмент)» – 367 (в 2016 г. – 360); «экономическая информатика» – 364 (в 2016 г. – 359); «финансы и кредит» – 356 (в 2016 г. – 353); «экономика» – 353 (в 2016 г. – 352); «экономическая теория» – 343 (в 2016 г. – 333).

На географический факультет зачислен 101 абитуриент, среди них 15 абитуриентов приняты без экзаменов, один абитуриент – по целевому приему:

на группу специальностей «география», «космоаэрокартография», «геоэкология» зачислены 77 абитуриентов, проходной балл по объединенному конкурсу составил 217 (в 2016 г. – 200). На отдельные специальности проходные баллы составили: «космоаэрокартография» – 280 (в 2016 г. – 274); «геоэкология» – 232 (в 2016 г. – 236); - «география» – 217 (в 2016 г – 200);

на группу специальностей «геоинформационные системы (направление – земельно-кадастровые)», «геология и разведка месторождений полезных ископаемых» зачислены 24 абитуриента. На отдельные специальности проходные баллы составили: «геоинформационные системы (направление – земельно-кадастровые)» – 247; «геология и разведка месторождений полезных ископаемых» – 234.

На специальность «теология» Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла зачислены 25 абитуриентов, проходной балл составил 226 (в 2016 г. – 191).

В Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова на группу специальностей «медицинская экология» и «медико-биологическое дело» зачислены 75 абитуриентов. Проходной балл на отдельные специальности составил: «медицинская экология» – 277 (в 2016 г. – 256); «медико-биологическое дело» – 261 (в 2016 г. – 240).

На специальность «информационные системы и технологии» зачислено 20 абитуриентов при проходном балле 259 (в 2016 г. – 198). На отдельные направления этой специальности проходные баллы составили: «информационные системы и технологии (в здравоохранении)» – 266 (в 2016 г. – 198); «информационные системы и технологии (в экологии)» – 259 (в 2016 г. – 198)

На группу специальностей «энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» и «природоохранная деятельность» зачислены 34 абитуриента при проходном балле 199 (в 2016 г. – 145). На отдельные специальности проходные баллы составили: «энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» 207 (в 2016 г. – 167); «природоохранная деятельность» – 199 (в 2016 г. – 145).

Заочная бюджетная форма обучения:

на юридический факультет на специальность «правоведение» зачислен 28 человек. Проходной балл составил 204 (в 2016 г. – 194);

на экономический факультет по объединенному конкурсу на специальности «менеджмент (международный менеджмент, инновационный менеджмент)» и «финансы и кредит» зачислено 9 человек. Проходной балл составил 202 (в 2016 г. – 213). На отдельные специальности проходные баллы составили: «менеджмент (международный менеджмент, инновационный менеджмент)» – 217 (в 2016 г. – 230); «финансы и кредит» 202 (в 2016 г. – 213);

на специальность «медицинская экология» Международного государственного экологического института имени А.Д. Сахарова зачислены 4 абитуриента. Здесь проходной балл составил 222 (в 2016 г. – 198).