Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июне 2017 г. составила 819,3 рубля, что на 24,1 рубля больше, чем в мае.

Если сравнивать по регионам, то больше всего по-прежнему получают минчане — 1 143,1 рубля, а меньше всего — жители Витебской области (694,6 рубля). В Брестской области средние заработки составили в июне 706 рублей, в Гомельской — 730,5 рубля, в Гродненской — 708,7 рубля, в Минской — 823,2 рубля, а в Могилевской — 701 рубль.

Как сообщает Национальный статкомитет, средняя зарплата рабочих и служащих в июне была 819,3 рубля.