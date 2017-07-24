ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» подало заявление в Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси на получение комплексного природоохранного разрешения на осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией всех объектов, входящих в состав ОАО «Мозырский НПЗ», и оказывающей комплексное воздействие на окружающую среду.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного разрешения ОАО «Мозырский НПЗ» планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 2027 года.

Предложения и замечания по заявке на получение ОАО «Мозырский НПЗ» комплексного природоохранного разрешения следует направлять в письменном виде природопользователю по адресу: 247760, Беларусь, Мозырь-11, Гомельской обл., и в Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды по адресу: 246050, Гомель, ул. Ирининская,1.

Общественные обсуждения заявления продлятся до 24 августа.

Программой развития ОАО «Мозырский НПЗ» предусматривается строительство комплекса глубокой переработки нефтяных остатков, в состав которого войдет установка гидрокрекинга с кипящим слоем катализатора (технология H-Oil – лицензиар – компания Axens IFP Group Technologies). Комплекс обеспечит конверсию остатков в дистиллятные топлива, что значительно повысит глубину переработки нефти и позволит производить котельное топливо с содержанием серы не более 1% масс.

Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности, охраны окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и сокращения образования отходов:

использование в качестве топлива в технологических печах завода мазута со средним содержанием серы 1,7% после ввода в эксплуатацию комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков;

строительство блока доочистки хвостовых газов установки производства серы «Сера-1»;

внедрение автоматизированных систем контроля за выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух на 17-и источниках выбросов загрязняющих веществ;

модернизация 4-ех газоочистных установок;

строительство 1-й системы блока оборотного водоснабжения №6 мощностью 4500 м3/ч для обеспечения технической водой комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков в составе установок гидрокрекинга, производства серы, производства водорода;

строительство 2-й системы блока оборотного водоснабжения №6 мощностью 1500 м3/ч для обеспечения технической водой комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков в составе установок гидрокрекинга, производства серы, производства водорода;

реконструкция 1-й системы промышленно-ливневой канализации с увеличением мощности до 2000 м3/ч;

строительство установки утилизации сернисто-щелочных стоков цеха №10-очистные сооружения;

переработка нефтесодержащих отходов в объеме 1215.72 т/год на объекте использования «Установка по переработке нефтешлама Flottweg шламонакопитель» (в летний период);

использование отходов очистки сточных вод в объеме 12600 т на объекте использования «Иловые площадки».

Способность предприятия стабильно выпускать продукцию самого высокого качества, оказывая при этом наименьшее вредное воздействие на окружающую среду, подтверждена сертификатами соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001 и системы управления охраной окружающей среды требованиям ISO 14001.