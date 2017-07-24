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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В МАГИСТРАТУРУ БГУИР ПРОДЛЕН ДО 24 АВГУСТА
17:14 24.07.2017

Прием документов в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники на вторую ступень высшего образования с углубленной подготовкой специалистов продлен до 24 августа включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУИР, для обучения в магистратуре на конкурсной основе принимаются лица, имеющие законченное высшее образование по соответствующей или родственным специальностям и проявившие склонность к научным исследованиям.

Набор в магистратуру осуществляется по специальностям:

Компьютерные технологии проектирования электронных систем, кафедра ПИКС;

Информационные радиотехнологии, кафедра ИРТ;

Информатика и технологии разработки программного обеспечения, кафедра информатики;

Технологии виртуализации и облачных вычислений, кафедра ЭВМ;

Искусственный интеллект, кафедра ИИТ;

Обработка больших объемов информации, кафедра информатики;

Информационно-коммуникационные технологии в экономике, кафедра менеджмента;

Инфокоммуникационные системы и сети, кафедра СиУТ;

Управление безопасностью производственных процессов, кафедра ИПиЭ.

Вступительные испытания пройдут до 29 августа. Зачисление в магистратуру – до 31 августа. Обучение начнется 1 сентября.
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