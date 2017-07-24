ЭКОНОМИКА РБ

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В МАГИСТРАТУРУ БГУИР ПРОДЛЕН ДО 24 АВГУСТА

17:14 24.07.2017 Прием документов в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники на вторую ступень высшего образования с углубленной подготовкой специалистов продлен до 24 августа включительно. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУИР, для обучения в магистратуре на конкурсной основе принимаются лица, имеющие законченное высшее образование по соответствующей или родственным специальностям и проявившие склонность к научным исследованиям. Набор в магистратуру осуществляется по специальностям: Компьютерные технологии проектирования электронных систем, кафедра ПИКС; Информационные радиотехнологии, кафедра ИРТ; Информатика и технологии разработки программного обеспечения, кафедра информатики; Технологии виртуализации и облачных вычислений, кафедра ЭВМ; Искусственный интеллект, кафедра ИИТ; Обработка больших объемов информации, кафедра информатики; Информационно-коммуникационные технологии в экономике, кафедра менеджмента; Инфокоммуникационные системы и сети, кафедра СиУТ; Управление безопасностью производственных процессов, кафедра ИПиЭ. Вступительные испытания пройдут до 29 августа. Зачисление в магистратуру – до 31 августа. Обучение начнется 1 сентября.