В середине июня на вторичном рынке впервые был отмечен рост цен, однако продлился он всего 1 неделю. Месяц спустя на “вторичке” вновь наметился перелом тренда и пока у цен сохраняется положительная динамика. Индекс цен на квартиры в Минске вырос за неделю на 0,1% и находится сейчас у отметки в 1136 $/м2, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Цены на новостройки демонстрируют медленный рост уже третью неделю подряд. За последние 7 дней средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0,3% и составляет на данный момент 1126 $/м2.

Объем предложения продолжает сокращаться. За минувшую неделю количество выставленных на продажу квартир уменьшилось на 0,8%. Самый сильный отток был зафиксирован у 1-комнатных квартир (-1,1%). Число “двушек” уменьшилось на 0,4%, 3- и 4-комнатных квартир стало меньше на 0,8-0,9%.

По сравнению с пиковым значением 2017 года предложение сократилось уже на 7%, при этом 1-комнатных квартир на рынке стало меньше на 13%.

Цены на 1- и 3-комнатные квартиры остались неизменными, в то время как “двушки” подорожали в среднем на 0,2%. Что касается цен на 4-комнатные квартиры, то они выросли с 17 по 24 июля на 0,5%.

Сразу в семи столичных районах был отмечен рост цен на квартиры. В большинстве случаев темпы не превышали 0,3%, но в Октябрьском и Партизанском цены выросли в среднем на 0,7% и 1,3%, соответственно. Небольшое снижение на 0,1-0,2% зафиксировано в Московском и Центральном районах. По итогах минувшего месяца в “зеленой” зоне, символизирующей рост цен, оказались уже 5 районов.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест – 695 $/м2 (без изменений), Витебск – 545 $/м2 (+0,5%), Гомель – 558 $/м2 (-0,1%), Гродно – 693 $/м2 (-0,5%), Могилев – 586 $/м2 (без изменений).