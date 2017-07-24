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ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТОР МТС И МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ОРГАНИЗУЮТ IT-КУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
16:30 24.07.2017

Новый образовательный проект для школьников «IT-лагерь» запускают Министерство образования Беларуси и мобильный оператор МТС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в рамках инициативы 7 августа на базе детского оздоровительного лагеря «На Ростанях» стартуют IT-курсы «Программирование игр на языке Scratch». Партнером проекта выступил Образовательный центр Парка высоких технологий.

Программа обучения разработана сотрудниками Образовательного центра ПВТ и утверждена Министерством образования. Во время учебного курса школьники познакомятся с компьютерной анимацией и графикой, научатся работать в команде, мыслить аналитически и находить решения непростых задач. Проект рассчитан на детей до 14 лет, занятия в «IT-лагере» бесплатные.

«Министерство образования уделяет особое внимание цифровой трансформации отрасли. Одна из важных задач, которую мы ставим перед собой сегодня, – научить детей адаптироваться к динамично развивающимся технологиям. Программа обучения в лагере составлена таким образом, чтобы ученики могли раскрыть свой потенциал, превратить идеи в конкретные проекты. А помогут им в этом опытные IT-специалисты», – прокомментировал директор ГИАЦ Министерства образования Павел Лис.

Проводить уроки для школьников будут сотрудники Образовательного центра ПВТ – специалисты, у которых уже есть опыт работы с детьми. В гости к ребятам с мастер-классами придут и представители белорусских геймстудий. В финале школьники представят жюри и родителям свои собственные проекты, получат свидетельства об окончании курса ОЦ ПВТ, подарки и сувениры.

Образовательный проект для школьников «Программирование игр на языке Scratch» реализуется компанией МТС и Министерством образования Беларуси в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного 27 июня 2017 года.

«Благодаря сотрудничеству с Министерством образования мы продолжаем реализовывать проекты, которые помогают грамотно использовать технологии в жизни и в учебном процессе. Сейчас стартует пилотный проект «IT-лагеря». Такие уроки программирования для школьников мы планируем организовывать и дальше. Цель инициативы – не просто предложить ребятам новые знания, а научить их мыслить творчески», – сказал руководитель коммерческого департамента МТС Евгений Брянцев.

Scratch – это среда программирования для обучения школьников младших и средних классов. Она позволяет детям создавать собственные анимированные и интерактивные истории, презентации, модели и игры. Каждый день Scratch используют в 30 тысячах образовательных проектов по всему миру.
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