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ЭКОНОМИКА РБ
ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
16:15 24.07.2017
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы до 4 августа включительно принимает документы от абитуриентов для получения высшего образования на платной основе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГрГУ, в настоящее время в университет подано более 3100 заявлений.
Конкурс сформировался на следующие специальности дневной формы обучения: «Психология. Практическая психология»; «Таможенное дело»; «Современные иностранные языки. Романо-германская филология (англ.)»; «Дошкольное образование. Начальное образование. Логопедия»; «Биология. Биоэкология»; «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций».
Активно ведется набор на все специальности заочной формы.
В этом году в ГрГУ имени Янки Купал стартовал набор студентов на новые специальности: «Электронный маркетинг», «Музыкальное искусство и мировая художественная культура» и «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна».
24 июля в университете завершаются вступительные испытания среди тех, кто поступает в ГрГУ имени Янки Купалы по двум сертификатам централизованного тестирования. 26 июля состоится заседание приемной комиссии, на котором пройдет зачисление абитуриентов в число студентов по результатам вступительных экзаменов и 2-ум сертификатам ЦТ.
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