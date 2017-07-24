В первом полугодии 2017 года в бюджет Могилевской области поступило 70,8 млн рублей имущественных и ресурсных платежей, в том числе налога на недвижимость – 40,2 млн рублей, земельного налога – 23,2 млн рублей, налога на добычу и экологического налога – 7,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, это на 1,2 млн рублей больше, чем за такой же период 2016 года.

Налог на недвижимость, земельный налог и налог на добычу в полном объеме поступают в местный бюджет, поступления от экологического налога распределяются между республиканским и местным бюджетом. Поэтому имущественные и ресурсные платежи, уплачиваемые юридическими лицами, являются важным источником доходов местного бюджета.

За прошлый год поступления от этой группы налогов возросли на 26,4% по сравнению с 2015 годом.