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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЙ ШКОЛЬНИК ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
15:28 24.07.2017

С победой вернулись белорусские учащиеся с 58-й Международной математической олимпиады, которая проходила с 12 по 23 июля в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, золотую медаль завоевал выпускник гимназии № 51 Гомеля Егор Дубовик. В индивидуальном зачете он занял седьмое место, набрав 29 баллов из 42 возможных. Серебряной медалью награжден выпускник гимназии № 41 Минска имени Серебряного В.Х. Алексей Василевский, бронзовыми медалями – учащийся лицея БГУ Андрей Народецкий и выпускники лицея БГУ Антон Палюхович, Илья Пчелинцев и Александр Юран. Руководители белорусской команды – Игорь Воронович (БГУ), Михаил Карпук (Национальная академия наук) и Сергей Мазаник (БГУ).

В общекомандном зачете победила сборная Кореи, все участники которой получили золотые медали. Беларусь по сумме мест заняла 14-е место из более чем ста стран, принявших участие в олимпиаде.

На завершившейся 48-й Международной олимпиаде по физике, которая проходила с 16 по 24 июля в Джокьякарте (Индонезия), все участники команды Беларуси также награждены медалями. Никита Игнатюк, выпускник лицея №1 имени А.С.Пушкина Бреста, и Евгений Шарамед, выпускник гимназии №10 Минска, завоевали серебряные медали, Павел Курач, выпускник лицея №1 имени А.С.Пушкина Бреста, Никита Стрижак, выпускник лицея БГУ, Валентин Дорофеев, выпускник Могилевского государственного областного лицея №3, награждены бронзовыми медалями. Руководители команды – Анатолий Слободянюк (БГУ) и Леонид Маркович (лицей БГУ).
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